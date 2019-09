Menowin Fröhlich & Senay: Diese Worte gehen ans Herz

und Senay hatten in ihrer Beziehung schon so manche Höhen und Tiefen. Trotzdem rauften sie sich immer wieder zusammen. Im „Sommerhaus der “ machte der Sänger seiner Liebsten sogar einen Heiratsantrag!

Menowin Fröhlich & Senay: Es ist offiziell! Sie bestätigen die süßen Neuigkeiten

Menowin dichtet für Senay

Nun überraschte Meno seine Verlobte mit einem süßen Gedicht auf . Zu einem Foto von ihr schreibt er:

„Ich bin mir meiner Seele

In deiner nur bewusst,

Mein Herz kann nimmer ruhen,

Als nur in deiner Brust!

Mein Herz kann nimmer schlagen

Als nur für dich allein.

Ich bin so ganz dein eigen,

So ganz auf immer dein.

ICH LIEBE DICH“

Die rührende Liebeserklärung scheint bei Senay mächtig gut anzukommen! „Ich liebe dich, mein Engel. Du bist auch ein Teil meines Lebens. Gott soll uns immer beschützen und wir sollen immer glücklich in unsere Ehe sein“, kommentiert sie das Foto. Hach!