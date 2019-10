Menowin Fröhlich & Senay: Dieser Baby-Post begeistert die Fans!

Reddit this

Für steht Familie an erster Stelle! Mit Frau Senay hat er zwei gemeinsame Kinder. Aus der Beziehung mit seiner Cousine Sabrina Hertzschuch brachte Menowin drei weitere Kinder in die Ehe.

Dieser Baby-Post begeistert die Fans

Heute feiert Menowins und Senays Sohn Vioness Lionell seinen fünften Geburtstag. Zu dem Anlass veröffentlichte der stolze Papa einen zuckersüßen Baby-Schnappschuss. Dazu schreibt er diese emotionalen Zeilen: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Engel. Du bist jetzt schon 5 Jahre mein Baby. Dein Tata wird immer für dich da sein und an deiner Seite stehen! Ich liebe dich mehr als mein Leben. Dein Tata." Klar, dass sie Fans hin und weg sind. Unter dem Post häufen sich die Glückwünsche.

Menowin Fröhlich: Mega-Skandal an seinem Geburtstag!

So traumhaft war Menowin Fröhlichs Hochzeit

Bei Familie Fröhlich gab es in letzter Zeit so einiges zu feiern. Nachdem Menowin Senay im "Sommerhaus der " einen Antrag machte, gaben sich die beiden kürzlich endlich das Ja-Wort. "Es war einer der emotionalsten und schönsten Tage in meinem Leben. Dieser Tag soll uns bis zum Ende unseres Lebens begleiten (...). Es war mein Traum und den hat mein Mann mir erfüllt. Dafür bin ich unendlich dankbar", schwärmte Senay kurz danach.

Ist die Freundin von "Sommerhaus"-Kollege schwanger? Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: