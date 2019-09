Menowin Fröhlich & Senay: Mega-Stress vor der Hochzeit!

Im „Sommerhaus der “ hielt um die Hand seiner Langzeitfreundin Senay Ak an. Und jetzt geht alles plötzlich ganz schnell! Am 9. September soll die standesamtliche Trauung stattfinden. Doch kurz vor ihrem großen Tag stehen die beiden mächtig unter Stress.

Menowin Fröhlich: Romantische Geburtstagsüberraschung von Senay

Stress vor der Hochzeit

In ihrer -Story lässt Senay ihren Gefühlen freien Lauf. „Ich bin schon total aufgeregt. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht durch den ganzen Stress und die Organisation“, gesteht sie mit ernster Miene. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, damit die Trauung ein voller Erfolg wird. „Torte, Kleid, Ringe… es klappt nicht alles so schnell, weil es ja auch sehr kurzfristig ist und wir sehr wenig Zeit hatten“, erklärt die dunkelhaarige Schönheit.

Um die wichtigsten Sachen konnte sie sich aber zum Glück schon kümmern. „Die Torte steht schon, mein Kleid steht auch schon“, freut sie sich. Doch eine kleine Hürde gab es trotzdem: „Mit den Ringen wird es sich etwas verzögern, da haben wir leider andere Ringe bekommen. Das ging leider nicht so schnell…“ Doch davon will das Paar sich nicht beirren lassen. Immerhin steht die große Hochzeit ja noch aus – bis dahin haben die beiden genug Zeit, sich die Ringe ihrer Träume auszusuchen.

