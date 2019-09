Es war der wohl schönste Tag in seinem Leben. Am Montag haben und Senay sich vor ihren Liebsten das Ja-Wort. Damit ging einer ihrer größten Wünsche endlich in Erfüllung.

Nach der Hochzeit nimmt der Sänger sich nun die Zeit, sich bei seinen Fans, Freunden und Angehörigen zu bedanken. Doch er schlägt auch ernste Töne an. „Danke an die, die mir gratuliert haben. Danke auch an die, die mir nicht gratuliert haben. Ihr wart immer diejenigen, die sagen, ich sei euch so wichtig. So wichtig kann euch das ja alles nicht sein“, merkt er in seiner Insta-Story an.

Menowin verkündet sein nächstes Projekt

Lange will er darüber allerdings nicht nachdenken und konzentriert sich lieber auf die Personen, die ihm wirklich wichtig sind: „Vielen Dank an alle, die da waren. Mein Herz ist aufgegangen. Die wichtigsten Menschen waren einfach dort. Das habt ihr mir auch bewiesen, mir und meiner Frau. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bei euch bedanken.“

Und wie geht es jetzt weiter? Für Menowin steht bereits das nächste Projekt an: Abnehmen! Seine langjährige Freundin Sista DD verrät auf ihrer -Seite, dass sie dem 32-Jährigen dabei unter die Arme greifen wird. „Ich werde zukünftig den lieben Menowin wieder in Form bringen. Menowin ist ja etwas aus der Form geraten“, erklärt sie einer Story, die der frisch gebackene Ehemann auch auf seiner Seite teilte. Nun habe er sich ihr anvertraut, um seinen Pfunden den Kampf anzusagen. „Menowin wird bombastisch aussehen“, verspricht der Fitness-Fan. „Ich bin total gespannt. Ich denke, er wird ein richtig gutes Durchhaltevermögen haben.“

