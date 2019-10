Aus Fehlern lernen ist nicht gerade die Paradedisziplin von Menowin Fröhlich (32). Aufgrund seines ellenlangen Vorstrafenregisters ist der Sänger ohnehin bereits mit einem Fuß hinter Gittern. Und nachdem, was ihm jetzt vorgeworfen wird, könnte es eng werden für ihn…

Drogenmissbrauch, Diebstahl, Körperverletzung, Betrugsdelikte – die Vorstrafenliste des ehemaligen „ “- liest sich wie ein Krimi. Eigentlich hätte es für ihn nach seiner Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ ja wieder bergauf gehen sollen. Die Hochzeit mit seiner langjährigen Liebsten Senay (28) vor rund sechs Wochen sollte der entscheidende Schritt in ein neues, straffreies Leben sein. Doch daraus wurde offenbar nichts: Menowin geriet schon wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Und sein jüngstes Opfer nimmt gegenüber "Closer" kein Blatt vor den Mund.

Als Taxifahrerin Petra Pabst gegen 1 Uhr nachts von der Zentrale den Auftrag bekam, einen Fahrgast in Wuppertal abzuholen, dachte sie sich zunächst nichts dabei. Aber als der Mann dann brummelte: „Nach Bochum, bitte“, wies sie ihn doch, wie bei langen Touren üblich, darauf hin, dass vorab bezahlt werden muss. „Daraufhin bat er mich, das Innenlicht anzuschalten. Er zeigte mit beiden Händen auf sich und fragte entrüstet: ‚Sagen Sie, kennen Sie mich etwa nicht?!‘“ In exakt diesem Moment hätten bei der Fahrerin alle Alarmglocken schrillen müssen! Doch sie hatte die Medienberichte der letzten Zeit nicht verfolgt, wusste daher nicht, dass Menowin es erst vor knapp vier Wochen in einem Hotel ordentlich krachen ließ – die Rechnung von rund 340 Euro hat er anscheinend bis heute nicht beglichen.

Muss Menowin Fröhlich zurück ins Gefängnis?

Doch Petra ging arglos davon aus, dass der prominente Kunde zu seinem Wort stehen würde, und fuhr los. „Zunächst sollte ich ihn vor einer geschlossenen Bar in Bochum rauslassen. Dann wollte er weiter zu seinem Bruder nach Dortmund.“ Die gutmütige Nordrhein-Westfälin schloss den redseligen Sänger sogar ein bisschen ins Herz. „Wir waren nach kurzer Zeit per Du. Er hat mir quasi seine gesamte Lebensgeschichte erzählt.“

Menowin Fröhlich & Senay: Baby-Hammer! Ist sie wieder schwanger?

In Dortmund angekommen, fiel Menowin auf: Upsi, kein Geld dabei! Mit Engelszungen beteuerte er, dass er die geschuldeten 166,80 Euro gleich am nächsten Morgen bezahlen würde. „Er hat sich tausendmal entschuldigt und schwor mir, 200 Euro zu überweisen.“ Doch das sollte nie passieren. Tagelang kommunizierten die beiden via . In unzähligen Nachrichten, die "Closer" vorliegen (siehe Video oben), fand Menowin immer wieder neue Ausreden. Sätze wie: „Ich habe doch eine Familie“ und: „Ach, Petra, lass uns morgen dann reden“ besänftigten die Geschädigte zwischenzeitlich. Mehrere angebliche Überweisungs-Versuche scheiterten. Auch beim vereinbarten Treffen, um das Geld schließlich persönlich zu übergeben, tauchte nicht auf. Und Petra verlor endgültig die Geduld. „Ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt, dass ich jetzt zur Polizei fahre und ihn anzeige. Daraufhin hat er mich blockiert.“

Ihre 166,80 Euro wird Petra Pabst wohl nie wiedersehen. „Dazu kommt noch mal gut das Doppelte wegen des Dienstausfalls.“ Noch schlimmer als der finanzielle Verlust trifft sie jedoch die menschliche Enttäuschung. „Das ist so gemein. Ich habe ihm vertraut. Ich hoffe wirklich, dass er seine gerechte Strafe bekommt!“ Für den Polizisten, der ihren Fall aufnahm, schien die Sache jedenfalls klar. „Er sagte: ,Sie sind vermutlich auf einen Betrüger hereingefallen.‘“ Wird diese Anzeige sein Ticket ins ?

Die schönsten Hochzeitsbilder von Menowin und Senay seht ihr im Video: