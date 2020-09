Menowin & Senay Fröhlich: Zuckersüße Nachrichten ein Jahr nach der Hochzeit!

Zuckersüße Nachricht

Um seine Liebste zu überraschen, hat Menowin eine rührende Videobotschaft für sie aufgenommen. In seiner Instagram-Story richtet er das Wort an seine Ehefrau: "Heute vor einem Jahr haben wir beide uns das Ja-Wort gegeben. Wir beide sind jetzt seit zehn Jahren ein Paar und seit einem Jahr richtig verheiratet. Seit einem Jahr trägst du den Namen Fröhlich. Das war der bedeutendste und schönste Tag in meinem Leben, als wir beide uns gegenüberstanden, uns in die Augen geguckt haben und 'Ja' gesagt haben und wir das Bündnis der Ewigkeit eingegangen sind. Dafür will ich dir von ganzem Herzen danken. Du bist in meinem Leben alles. Ich weiß, wir sind durch viele Hürden gegangen. Mit mir ist es auch nicht immer leicht. Mit dir ist es auch nicht immer leicht. Aber trotz allem gehörst du in mein Leben. Ich will mit dir alt werden und noch weitere 100 Jahre verbringen. Ich liebe dich."