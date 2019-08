Menowin und Senay: Süße Verkündung nach dem Heiratsantrag

Nach all dem Streit und den Tränen gab es endlich mal schöne Nachrichten aus dem "Sommerhaus der ": Nachdem Menowin und Senay ihren freiwilligen Auszug verkündet hatten, hielt der Sänger um die Hand seiner Liebsten an - vor versammelter C-Prominenz. Im Hintergrund schmetterte Ex-Boyband-Barde "Angels" von , es flossen Tränen - diesmal vor Rührung -, alle lagen sich in den Armen. Keine Frage: Mit seinem Heiratsantrag hat Menowin einen großen Coup geladet. Zum Glück. Sein erster Versuch ging nämlich mächtig schief...

Das verriet der 31-Jährige jetzt gegenüber "vip.de". Als er Senay zum ersten Mal die Frage aller Fragen stellte, bekam sie vorher Wind von seinen Plänen - die Überraschung war dahin. Deshalb beschloss : "Da musst du noch mal nachlegen und da muss noch mal was kommen, wo sie wirklich überrascht ist." Gesagt, getan.

Menowin und Senay: Hochzeitsdatum steht fest

Diesmal plante der -Star seinen Antrag generalsstabsmäßig durch. "Ich habe den Ring in den Schuhen versteckt", erklärte er. Und tatsächlich scheint Senay diesmal nichts geahnt zu haben. Der romantischen Traumhochzeit steht deshalb auch nichts mehr im Wege - und dafür gibt es bereits konkrete Pläne: Am 5. Mai 2020 soll die große Party steigen. An diesem Datum sind die beiden seit zehn Jahren zusammen, und diesen besonderen Tag wollen sie mit einer Hochzeit in Weiß krönen. Standesamtlich wird allerdings schon vorher geheiratet.

Ob sich Menowin und Senay bei ihrer Hochzeit wieder von Kameras begleiten lassen werden, haben sie noch nicht verraten. Geübt wären sie seit dem "Sommerhaus der Stars" jedenfalls...

Vor zwei Jahren mussten Menowin und Senay einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sie verloren ihr Kind. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: