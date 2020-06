Meryl Streep spendet ihre Gage

Meryl Streep wollte so unbedingt einen Film über Margaret Thatcher machen, dass sie auf einen Teil ihrer Gage verzichtet hat, der dafür an wohltätige Zwecke gespendet wurde. Die Schauspielerin stellt die erste britische Premierministerin in dem Film "The Iron Lady" dar und jetzt kam heraus, dass Streep mit dem Film keinen Gewinn gemacht hat.