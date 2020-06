Mette Marit: Schockierende Fotos aufgetaucht

Auf dem Foto reckt Marius seinen Mittelfinger in die Kamera. Sein Aussehen ist abgerockt, seine Geste obszön. Will er damit ein Statement gegen seine blaublütigen Verwandten setzten oder gegen seine Ex-Freundin? Seitdem Marius wieder Single ist, zählt er mit Emanuel zu den begehrtesten Junggesellen in Norwegen. Auch der Post wird daran wahrscheinlich nichts ändern...