Mette-Marit von Norwegen: Spurlos verschwunden! Was verschweigt der Hof?

Die traurigen Nachrichten aus dem norwegischen Königshaus reißen nicht ab. Erst der tragische Tod von Ari Behn († 47), der sich Ende Dezember 2019 das Leben nahm. Dann musste König Harald (82) mit Schwindelanfällen ins Krankenhaus. Und jetzt scheint Mette-Marit (46) wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Die Norweger machen sich große Sorgen um ihre zukünftige Königin, die an unheilbarer Lungenfibrose leidet. Denn sie befürchten, dass ihr Gesundheitszustand sich rapide verschlechtert haben könnte.

Hofreporter Anders Stavseng äußerte sich gegenüber der schwedischen Illustrierten „Svensk Damtidning“ über ihre Krankheit: „Ihre gesundheitlichen Probleme sind sehr ernst“,sagte er. „Lungenfibrose wird nach und nach immer schlimmer.“ Im Herbst 2018 hatte Mette-Marit die Öffentlichkeit über ihre tödliche Erkrankung informiert und gleichzeitig ihr Arbeitspensum reduziert. Im vergangenen Jahr stand praktisch jeder offizielle Termin unter Vorbehalt, ab und zu tauchte Mette-Marit spontan auf. Besorgniserregend: Bis in den April hinein findet sich für die Kronprinzessin kein offizieller Termin auf ihrer Agenda.

Wo steckt Mette-Marit?

In der -Dokumentation „Året med Kungafamiljen“ des Senders „NRK“, schilderte Mette-Marit Anfang des Jahres, dass sie viel öfter Pausen einlegen müsse, betonte aber tapfer, dass sie den Tod nicht mehr als etwas Großes und Dunkles sehe und jetzt einen freieren Tagesablauf habe. „Ich lebe einfach ein wenig sachter und das tut mir sehr gut.“

In der Öffentlichkeit gesehen wurde Mette-Marit schon lange nicht mehr. Sie soll sich auf den Familiensitz Gut Skaugum zurückgezogen haben. Der Hof in Oslo hüllt sich in Schweigen. Reporter Anders Stavseng glaubt, dass Mette-Marit versucht, ihre Kräfte zu schonen, um möglichst lange am Leben zu bleiben. Für Haakon sieht der Experte eine große Bürde in der Krankheit seiner Frau, die kaum noch repräsentiert. Der Kronprinz hat jetzt einen Staatsbesuch nach Afrika überraschend abgesagt. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen.