Mette-Marit von Norwegen: Zusammenbruch beim Deutschland-Besuch

Sie ist unglaublich tapfer. Umso erschütternder, was die kranke Kronprinzessin Mette-Marit jetzt offenbarte...

Sie kann sich ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. Deshalb wollte Mette-Marit (45) trotz ihrer Erkrankung auf keinen Fall auf ihre Deutschlandreise verzichten und reiste mit dem Literaturzug durch das Land.

Sie ist schwach auf den Beinen. Die chronische Lungenfibrose machte sie bemerkbar. Zwar lächelte die norwegische Kronprinzessin bei ihrer Ankunft tapfer, doch schon bei der Eröffnung der "Edvard Munch"-Ausstellung in Düsseldorf konnte sie ihre geplante Rede nicht halten. Ehemann Kronprinz Haakon (46) sprang für sie ein.

Tags darauf in Köln brach sie dann wohl vollends zusammen und fehlte ganz bei einem Abendarrangement im "Excelsior Ernst Hotel".

Haakon erschien ohne seine Frau und versuchte, trotz des schlechten Zustandes der Kronprinzessin Mut und Zuversicht zu verbreiten. Der Hof erklärte zu ihrem Fehlen: "Wie bekannt hat die Kronprinzessin eine chronische Lungenkrankheit und ihre Tagesform kann schwanken." Doch offensichtlich steht es um den Gesundheitszustand der Kronprinzessin schlimmer als vermutet.

Mette-Marit ist eine Kämpferin

Mette-Marit verriet während der Reise Erschütterndes in einem Interview. Sie sprach darüber, wie die Krankheit ihre Sicht auf den Tod verändert habe. Früher sei dies ein schwieriges Thema für sie gewesen. "Seitdem ich krank bin, gehe ich gelassen damit um", so Mette-Marit. "Ich sehe den Tod nicht mehr als etwas Großes und Dunkles an." Haakon fügte hinzu, dass ihn der Tod zwar etwas ängstige, aber dass er nicht mit einer Todesangst herumlaufe. Und Mette-Marit bestätigte, dass sie selbst das auch nie getan habe. Sie bezeichnete es sogar als großes Geschenk, dass sie eine neue Haltung gegenüber dem Tod gewonnen habe.

Auch mit ihrer Krankheit könne sie einigermaßen gut umgehen. "Ich bin schneller erschöpft als früher. Ich muss also heute mehr auf mich aufpassen, als ich das früher tat. Was die Prognose angeht, wissen wir nicht viel mehr als bei der Diagnose selbst."

Genießen kann sie aber trotz ihres schweren Leidens: "Ich erlebe so viele schöne Augenblicke auf dieser Reise. Es ist ein unglaubliches Erlebnis."

