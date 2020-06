Micaela Schäfer: Deswegen trennte sie sich wirklich von Klaus Brunmayr

Wir hatten kaum mitbekommen, dass Micaela Schäfer überhaupt von Klaus Brunmayr getrennt war, da zeigt sie uns schon ihren neuen Freund Felix Steiner bei der "Zoolander 2"-Premiere in Berlin.

Was zwischen ihr und Ex Brunmayr aber vorgefallen ist, verrät sie nun in der Closer: "Klaus hat mich sehr enttäuscht und mein Vertrauen missbraucht.