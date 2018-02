Micaela Schäfer: Erotisches Jobangebot für Jennifer Frankhauser

Arme Jennifer Frankhauser! Eigentlich freut sie sich so sehr über ihren Dschungelcamp-Sieg und die nette Versöhnungsgeste ihrer großen Schwester. Doch nun muss sie sich von allen Seiten fiese Kritik anhören.

Erst teilte Costa Cordalis mächtig aus und ließ kein gutes Haar an Jenny. Nun mischt sich auch noch Micaela Schäfer ein und teilt in einem Facebook-Video ordentlich aus. "Ich finde schon, dass Jenny sehr wenig Selbstvertrauen hat“, erklärt sie. Um daran zu arbeiten, unterbreitet sie der 25-Jährigen auch direkt ein Jobangebot. „Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit mir zusammen die Erotikmesse 'Venus' präsentiert. Ich finde, dass sie da gut reinpassen würde", schlägt Micaela vor. "Wenn man sie so richtig toll zurecht macht, sieht sie durchaus ziemlich sexy aus, muss ich sagen. Sie ist so eine versteckte Schönheit."

Ob die frisch gekrönte Dschungelkönigin sich darauf wohl einlassen wird?