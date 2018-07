Micaela Schäfer: Freund Felix hat die Nase voll!

Von gibt es schon seit geraumer Zeit keine positiven Nachrichten mehr. Die Ex-Freundin von machte in der Vergangenheit mit peinlichen -Auftritten, finanziellen Problemen und ihrer Alkoholsucht auf sich aufmerksam. Dann folgte auch noch die Schock-Diagnose Leberzirrhose!

Micaela amüsiert sich über Naddels Alkoholproblem

Trotzdem gibt die 53-Jährige nicht auf und versucht tapfer, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Deshalb dürfte es für sie besonders enttäuschend sein, dass ihre Malle-Kollegin in dieser Zeit nicht hinter ihr steht. Im „Sommerhaus der “ erlaubte sich die Nackt-DJane einen geschmacklosen Seitenhieb gegen Naddel. Beim Spiel „Wer bin ich?“ wollte Micaela Nadja darstellen, doch ihre Pantomime wurde von den Bewohnern des Hauses nicht erkannt. Also griff die 34-Jährige kurzerhand zur imaginären Alkoholflasche. „Du bist Naddel!“, schallte es sofort.

Sie verscherzt es sich mit ihren Mallorca-Kollegen

Der miese Spaß kostet Micaela nun die Freundschaft zu Nadja. „Sie war geschockt, als sie es sah“, verrät ein Freund. „Micaela sollte sich schämen!“ Es ist nicht das erste Mal, dass das Erotikmodel es sich mit ihren Mallorca-Kollegen verscherzt. So macht sie beispielsweise kein Geheimnis aus ihrer Abneigung gegen Jens und Daniela Büchner. Besonders die zickige Art der Blondine geht ihr gehörig auf die Nerven. "Kampfmodus! Jetzt ist sie bei mir auch echt auf der Black List“, feuerte sie, nachdem die Büchners ihre Nominierung zum Verlassen des Sommerhauses sehr persönlich nahmen.

Auch Micaelas Freund hat die Nase voll

Insgesamt scheint Micaela es sich im Sommerhaus mit vielen Leuten verscherzt zu haben. Immer wieder schreit sie ihren Freund Felix Steiner in Stresssituationen an, gibt ihm Anweisungen und stellt ihn bloß. Mit ihrer panischen Art bringt sie ihren sonst so ruhigen Schatz tierisch auf die Palme. "Du machst gerne deine Show mit hysterischen Anweisungen. Aber das ist nicht mein Ding“, feuert er. Vielleicht sollte Micaela sich in Zukunft genauer überlegen, wie sie mit den Gefühlen ihrer Liebsten umgeht…