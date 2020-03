Micaela Schäfer: Haar-Hammer! Sie hat eine neue Frisur

Reddit this

experimentiert gern mit ihren Haaren. Mal trug sie ihre Friese schwarz, mal rot, mal blond. Jetzt überrascht sie schon wieder mit einem neuen Look...

Micaela Schäfer hat wieder lange Haare

Das Nacktmodel hatte wieder Lust auf eine haarige Veränderung. Deshalb ließ sie sich Extensions einsetzen - und die Längen blond färben. Auf veröffentlicht Micaela jetzt ein Video von ihrer Verwandlung beim Friseur. Mit dem Ergebnis ist sie mehr als zufrieden. "Endlich habe ich wieder lange Haare", freut sie sich. "Ich liebe außergewöhnliche Looks."

Micaela Schäfer ist im Home Office

Für Micaela war es der vorerst letzte Friseur-Besuch. Sie will wegen der Ausbreitung des Coronavirus in nächster Zeit auf jeden Fall zu Hause bleiben. "Jetzt startet mein Nacktschnecken Home Office - Videos drehen, Liveshows, Bude aufräumen, Papierkram", kündigt sie an.

