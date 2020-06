Micaela Schäfer: Jetzt auch international nackt

Dem US-Magazin "Life & Style" ist offenbar ein Red Carpet-Foto der zeigefreudigen DJane in die Hände gefallen und nennt sie sogar in einem Atemzug mit Rihanna; Miley & Co. Zu Recht! Schließlich hat Micaela in Sachen Blankziehen genauso viel drauf wie die Konkurrenz aus den USA!

Für eine Galerie mit den heißesten Auftritten auf dem roten Teppich hat sich das Magazin ein Foto von ihrem legendären Filmrollen-Kleid bei der "Men in Black"-Premiere ausgesucht. Sony Pictures bestrafte sie dafür 2012 sogar mit Red-Carpet-Verbot.

Doch das dürfte für La Mica zu verschmerzen sein - schließlich bringt ihr dieser Auftritt auch vier Jahre später noch immer internationale Aufmerksamkeit...