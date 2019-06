Micaela Schäfer: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Wochen gab die Nackt-Schnecke die Trennung von ihrem Freund Felix Steiner bekannt. Für Micaela jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Micaela Schäfer plaudert über ihre Pläne

Wie Micaela nun verrät, könnte sie sich gut vorstellen, auch in der Filmbranche tätig zu sein. So berichtet sie gegenüber " "-Brisant: "Ich bleibe mit Leib und Seele Nacktschnecke und wage aber ab und zu sicherlich mal einen kleinen Ausflug in die Filmwelt." Was für süße Neuigkeiten! Micaelas Fans haben also die Möglichkeit, ihr Idol auch bald auf dem Fernsehbildschirm zu bewundern. Und wie geht es privat für Micaela weiter?

Hat Micaela eine neue Liebe?

Obwohl Micaela eine Vielzahl von Verehrern hat, scheint die aktuell solo durchs Leben zu gehen. Ob uns Micaela in diesem Jahr wohl noch mit einem neuen Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt.