Micaela Schäfer: Liebes-Outing! Sie hat einen neuen Freund!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst kürzlich gab die ihre Trennung von Ex Felix Steiner bekannt. Nach einer "On-Off-Beziehungsphase" entschlossen sich die beiden dazu, getrennte Wege zu gehen. Doch jetzt die Überraschung!

Micaela Schäfer hat einen neuen Freund

Wie Micaela Schäfer nun berichtet, hat sie ihr Herz erneut vergeben. So verrät sie gegenüber "Promiflash": "Also, ich bin vergeben, sehr, sehr glücklich." Was für Jubel- ! Micaela Schäfer hat nach der Trennung also neuen Mut geschöpft und gibt der Liebe nochmal eine Chance! Doch wer ist der Unbekannte an der Seite der legendären Nackt-Schnecke?

Micaela Schäfer schließt Auftritt nicht aus

Während Micaela Schäfer mit Felix Steiner des Öfteren in der Öffentlichkeit zu sehen war, möchte sie ihren aktuellen Freund aus dem Rampenlicht weitestgehend raushalten. So erklärt sie weiter: "Ich werde meinen Partner nicht mehr so ins Rampenlicht ziehen. Deswegen möchte ich es auch langsam angehen lassen und genieße gerade einfach die Zeit." Einen gemeinsamen Auftritt schließt sie dennoch nicht aus. Wir müssen uns also noch etwas gedulden und freuen uns schon jetzt auf die ersten Pärchen-Schnappschüsse!

