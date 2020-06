Micaela Schäfer: Mit Botox gegen den Schweiß

Und im Dschungel ist es natürlich heiß und anstrengend. "Ich wollte nicht der zweite Wasserfall im Dschungel werden."

Darum tritt Micaela Schäfer den Kampf gegen den Schweiß an. Mit etwa 30 Botox-Injektionen ließ sie sich kurz vor ihrem Abflug ins Dschungelcamp die Schweißdrüsen unter den Armen veröden.

Ex-"GNTM"-Kandidatin Micaela Schäfer wird ab dem 13. Januar zusammen mit Brigitte Nielsen (48), Kim Debkowski (19), Magier Vincent Raven (45), Fußballer Ailton Gonçalves da Silva (38), Ex-"Tic Tac Toe"-Sängerin Marlene Tackenberg (36), "Momo"-Darstellerin Radost Bokel (36), "Star Search"-Gewinner Martin Kesici (38), Uwe Ochsenknechts Sohn Rocco Stark (25), Moderatorin Ramona Leiß (54) und mit Sänger Daniel Lopes (35) ins Dschungelcamp ziehen.

