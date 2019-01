Micaela Schäfer: Stöhn-Song "Venus" für Erotikmesse

Reddit this

Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie Micaela Schäfer im Schlafzimmer klingt, der kann sich jetzt ihren neuen Song „Venus“ anhören. Mit coolen Elektrosounds und einem sexy Tanz will sie ihren Fans zeigen, was sie wirklich drauf hat.

Am Micro fühlt Micaela Schäfer sich wohl

Micaela kann nämlich nicht nur modeln und schauspielern, sondern auch singen.

Wie passend, dass bald die 19. Erotikmesse ihre Pforten in Berlin öffnet. „Den Song werde ich natürlich auch exklusiv auf der Venus Messe am Freitag um 14 Uhr & Samstag um 17 Uhr performen“, merkt die 31-Jährige auf ihrer Facebookseite an.

Ein persönliches Bild von den Gesangskünsten des Models könnt ihr euch jetzt natürlich auch noch machen: