Micaela Schäfer zeigt lockigen Afro-Bob

Zwar sah sie auch mit der hellen Farbe auf dem Kopf noch gut aus, aber so richtig als Blondine kam sie doch nie an und der Look wirkte stets etwas aufgesetzt.

Nun überraschte sie die Fans aber mit einem ganz anderen Extrem. Statt blondierter Mähne gibt es nun dichte dunkle Locken. Bei einer Berlinale-Party erschien sie plötzlich mit einem Afro-Bob.