Micaela Schäfer: Zurück zu Ex Felix Steiner?

Das Essen beginnt harmonisch, doch es wird noch sehr gefühlvoll. Denn es fließen Tränen - bei Felix! "Er war schon immer der emotionalere von uns beiden und hatte mehr an der Trennung zu knabbern als ich. Er hat die Trennung auch verursacht", so Micaela Schäfer im Interview mit InTouch Online.

Doch mittlerweile haben beide abgeschlossen. Die 38-Jährige vermisst ihren Ex nicht. Ein Liebescomeback ist absolut ausgeschlossen. Auch wegen Adriano, mit dem sie bereits seit einigen Jahren zusammen ist. Aber ist der nicht eifersüchtig, wenn sie sich mit ihrem ehemaligen Freund trifft? "Adriano ist sehr entspannt, was das angeht, und hat eine sehr erwachsene Haltung dazu. Eifersüchtig ist er nicht. Er weiß, dass er meine Nummer eins ist", so Micaela.

Und auch wenn sie und Felix keine Zukunft haben, sie hat definitiv aus der Beziehung dazugelernt. Was würde sie also bei Adriano anders machen? "In kein Reality-Format mit ihm gehen. Das kann Gift für die Beziehung sein, gerade wenn nur einer ein Leben im TV und der andere ein relativ „normales Leben“ führt", erklärt sie ganz offen. Vor allem ein Format würde sie meiden: "Das Sommerhaus der Stars". "Lieber zehn Mal Dschungelcamp", lacht sie.

Wie das Date von Micaela Schäfer und Felix Steiner bei "Eating with my Ex" läuft seht ihr ab dem 14. Juli 2022 immer donnerstags auf discovery+.

