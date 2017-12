Michael Douglas: Überraschende Baby-Nachrichten!

Nach einigen turbulenten Zeiten überrascht Michael Douglas die Öffentlichkeit nun mit unerwarteten Baby-Nachrichten. Seine Fans sind voller Freude, da die Geburt des Douglas-Familienzuwachses für den 73-Jährigen eine ganz besondere Premiere darstellt.

Michael Douglas überrascht mit Baby-News

Wie jetzt bekannt wurde, ist Michael Douglas zum ersten Mal Großvater geworden. Wie sein Sohn Cameron Douglas auf "Instagram" verkündet, habe seine Freundin, die brasilianische Yoga-Lehrerin Viviane Thibes, ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. So schreibt er unter seinen Post: "Heute hat meine Wertschätzung für Mütter weltweit ein neues Level erreicht... Heute habe ich an einem Wunder teilhaben können, als mein Babygirl von einer wunderschönen Amazonenkriegerin der Welt vorgestellt worden ist... Ich bin so stolz auf dich, Viviane Thibes. Ich liebe dich."

Michael Douglas gab noch kein Statement ab

Auch Michael Douglas wird sich über den neuen Familienzuwachs definitiv gefreut haben. Bis jetzt äußerte sich die Hollywoodlegende jedoch noch nicht zu der Geburt seines Enkelkindes. Wann Michael das erste Mal mit dem Töchterchen seines Sohnes zu sehen sein wird? Wir können gespannt sein!