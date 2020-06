Michael Fassbender und Alicia Vikander haben „Ja“ gesagt

Die Zeremonie fand laut dem US-Magazin ‚People’ im Kreise ihrer Familien und Freunde auf der spanischen Insel Ibiza statt.

Am vergangenen Freitag wurden beide Schauspieler noch ganz verliebt zusammen am Strand von Ibiza gesichtet – Alicia trug ein weißes Kleid im Hippie-Look. Samstagabend sollen sie dann in einem Luxusresort die Ringe getauscht und bis tief in die Nacht gefeiert haben. Am nächsten Morgen ließen sie ihr Hochzeitswochenende dann mit einem dekadenten Brunch ausklingen.

Vor einem Jahr machten die beiden ihre Beziehung offiziell, ein Paar sind sie bereits seit drei Jahren. Kennengelernt hat Michael seine Alicia bei den Dreharbeiten zum Film ‚Das Licht zwischen den Meeren’, in dem sie witzigerweise seine Ehefrau spielte. Ob die Zwei schon damals ahnten, dass aus Fiktion schon bald Realität werden würde?