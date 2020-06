Michael Fassbender versteht Aufregung um Nacktszenen nicht

"Mein Charakter hat keine Kontrolle über sein körperliches Leben. Er zieht los und tut es wieder, um diese Scham loszuwerden, und verdoppelt sie. Das ist ein Teufelskreis. Brandons Droge ist Sex. Es ist ein körperliches Verlangen." Trotzdem versteht Fassbender nicht, was an seinen freizügigen Szenen so skandalös sein soll. "Wenn ein Mann nackt und sein Penis im Bild zu sehen ist, ist das gleich eine ganz große Sache. Aber Frauen sind doch immer nackt in Filmen." © WENN