Michael J. Fox: Wundervolle Neuigkeiten!

Bewundernswert! Anstatt über seine schwere Erkrankung zu jammern, macht Hollywood-Star Michael J. Fox (56) mutig weiter. Gerade hat er wieder einen neuen Serien-Job angenommen – trotz Parkinson. Dazu ermutigt hat ihn sein bester Freund Kiefer Sutherland (51)...

Michael J. Fox freut sich auf TV-Comeback

„Ich lache über die Nerven-Krankheit!“ Seit der Diagnose 1992 geht der Schauspieler offen und kämpferisch mit dem Leiden um. Auf dem Flughafen von Toronto wurde er jetzt zwar mit einem Gehstock gesehen. Doch der Grund für den Flug von New York nach Kanada ist höchst erfreulich. Er hat in sechs Folgen der TV-Serie „Designated Survivor“ eine Gastrolle – an der Seite von Hauptdarsteller Kiefer Sutherland! Schon 1988 brillierten die beiden engen Freunde im Film „Die grellen Lichter der Großstadt“. Seither haben sie nie den Kontakt zueinander verloren. Ein Set-Mitarbeiter verrät: „Kiefer hat so viel Lebensfreude und Energie, das färbt auch auf seinen Kumpel Michael ab!“