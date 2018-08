Michael Jackson: Emotionale Party zum 60. Geburtstag!

Reddit this

Sein Tod ist mittlerweile neun Jahre her, doch bleibt unvergessen. Mit seiner Musik schrieb er Geschichte, katapultierte sich zur Legende und bewegt die Menschen bis heute wie kein anderer.

Am 29. August wäre er 60 Jahre alt geworden. Und obwohl der King of Pop selber nicht mitfeiern konnte, durfte eine Mega-Party zu seinen Ehren natürlich nicht fehlen.

Michael Jackson: Sein tragischer Tod gibt neue Rätsel auf

Paris und Price Jackson feiern ihren Papa

In Las Vegas stieg eine exklusive Mega-Party für den Weltstar. Zuerst konnten sich die Fans und auch bei der Cirque du Soleil-Show "Michael Jackson One" im Mandalay Bay in Stimmung bringen - ein Akrobatik-Highlight der ganz besonderen Art.

Danach ging es weiter zu Sonys "Michael Jackson: Diamond Birthday Celebration" - bei der auch Paris und Prince Jackson nicht fehlen durften. Die beiden älteren Kids des Musikers nahmen ihrem Papa zu Ehren den " AIDS Foundation Legacy Award" für seinen humanitären Einsatz entgegen. Ein emotionaler Moment, der alle Gäste berührte. "Ich denke, dieser Award würde ihn noch stolzer machen, als alle anderen musikalischen Auszeichnungen, die er erhalten hat", erklärte Prince Jackson sichtlich bewegt.

Auch Usher und Vanessa Hudgens feierten mit

Für Paris und Prince Jackson war es sicher nicht einfach, diesen besonderen Tag ohne ihren Vater zu feiern. Doch sie waren nicht alleine....

, Ashley Simpson und ihr Mann Evan Ross und auch Gabriel Union waren mit dabei und ließen es gemeinsam mit den Jackson Kids krachen. Und: Als Special Guest heizte kein geringerer als Superstar den Gästen ein.

In diesem Sinne: Happy Birthday, Michael!