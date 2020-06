Michael Jackson "The Experience" für Kinect: Tanze wie der King of Pop

Das Song-Repertoire von "The Experience" ist sehr groß tanze zu "Beat it", "Thriller", "Billie Jean" und Co.

Lerne mit Michael Jackson († 51) seinen unvergleichlichen Tanzstil, beeindrucke Deine Clique mit dem Moonwalk.

Tanze abwechselnd mit Deinen Freunden - zusammen oder als Battle.

Tauche ein in die Musikwelt von Michael Jackson. Mach mit "The Experience" für Kinect jede Party zu einem Erlebnis.Tanzen und singe wie der King of Pop. Von der Kinect-Cam wirst Du direkt auf den Bildschirm gebracht und siehst Dir beim performen zu.

Für dieses Game muss man kein Profi sein, aber auch fortgeschrittene Tänzer langweilen sich nicht, werden eher herausgefordert. Der Michael-Avatar im Spiel zeigt Dir die Tanzschritte und Du wirst sie auch ohne viel Training beherrschen können.

Außerdem kannst Du mit Deinen Freunden alle Michael Jackson-Songs mitsingen. Der Text wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Michael Jackson "The Experience" von Ubisoft für Kinect ist ab dem 14. April 2011 für ca. 49,95 Euro im Handel erhältlich. Mehr Infos unter: www.MichaelJackson-TheExperience.com