Michael K. Williams: Der Serien-Star ist tot!

Michael wurde am Montagnachmittag von seinem Neffen in seinem Penthouse in New York tot aufgefunden. Das bestätigt ein Sprecher gegenüber "The Hollywood Reporter": "Mit tiefer Trauer gibt die Familie das Ableben des für den Emmy nominierten Schauspielers Michael Kenneth Williams bekannt. Sie bitten um Ihre Privatsphäre, während sie diesen unüberwindbaren Verlust betrauern."

Doch woran ist Michael gestorben? Wie "The New York Post" berichtet, fand die Polizei Drogenbesteck neben seiner Leiche. Außerdem soll Heroin auf seinem Tisch gefunden worden sein. Es ist davon auszugehen, dass der Schauspieler an einer Überdosis starb. "Es wird kein Fremdverschulden vermutet. Es gab keinen gewaltsamen Zutritt, die Wohnung war in Ordnung", versichert ein Polizeisprecher. Michael sprach in der Vergangenheit offen über seine Drogensucht. Im Laufe seines Lebens war er mehrere Male in einer Entzugsklinik.