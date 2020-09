Michael Lonsdale: "James Bond"-Star ist tot!

Michael Lonsdale ist allen "James Bond"-Fans ein fester Begriff. Der Schauspieler schlüpfte in "James Bond 007 – Streng geheim" (1979) in die Rolle des Schurken Hugo Drax. Doch das ist noch lange nicht alles. Im Laufe seiner Karriere wirkte Michael an über 200 Film- und Theaterprojekten (u.a. "Die Braut trug Schwarz“ und " Geraubte Küsse") mit. 2011 wurde er für seine Nebenrolle in dem Drama "Von Menschen und Göttern" sogar mit dem französischen César ausgezeichnet. Zuletzt stand Michael 2016 vor der Kamera. Jetzt ist er tot.