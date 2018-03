Michael Michalsky: Mega Zoff in der GNTM-Jury!

Michael Michalsky sitzt mittlerweile zum dritten Mal in der GNTM-Jury. Zum dritten Mal nimmt er neben Heidi Klum und Thomas Hayo Platz. Doch diese Kombi ist nicht immer einfach! Denn zwischen den Dreien knallt es heftig!

Michael Michalsky: "Andere Promis brauchen schon etwas Style-Hilfe!"

"Natürlich gibt es ab und zu Zoff zwischen Heidi, Thomas und mir! Wenn wir uns streiten, dann nicht, weil wir uns nicht mögen. Wir nehmen die Rolle als Juror und Coach für unser jeweiliges Team einfach sehr ernst. Wir wollen natürlich auch, dass unsere Models weit kommen", verrät Michael Michalsky gegenüber inTouch Online. Und das nicht nur vor der Kamera...

Zoff hinter den Kulissen!

Auch abseites der Kameras ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen! "Hinter der Kamera gibt es dann auch Situationen, in denen die Stimmung erst einmal runterkochen muss", so Michael Michalsky weiter. Doch Hass herrscht zwischen den GNTM-Stars nicht. Im Gegenteil! Die Drei sind privat richtig gute Freunde! "Aber schlussendlich gehen wir fair miteinander um. Wenn man so gut befreundet ist, funktioniert das", bestätigt Michael Michalsky weiter.

Bleibt Michael Michalsky weiter in der GNTM-Jury?

Seit drei Jahren sind Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo also - trotz Streitigkeiten - ein eingespieltes Team. Doch bleibt das auch so? Wird der 51-Jährige auch in der nächsten Staffel wieder dabei sein? Denn Michael Michalsky muss schließlich auch seinen Verpflichtungen als Desginer nachkommen. Gerade erst hat er z.B. eine eigene "About You"-Kollektion herausgebracht! "Es ist jetzt meine dritte Staffel. Ich denke aber noch gar nicht darüber nach, ob ich weiter in der Jury bleibe. Die Aufgabe als Juror macht mir Spaß und inspiriert mich. Außerdem bin ich auch gerne mit Heidi und Thomas zusammen. Im Moment klappt das auch zeitlich gut mit meinen anderen Projekten. Aber es ist auch ein grosses zeitliches Engagement und manchmal jammern Kunden, wenn ich wegen der Drehs nicht in Deutschland für Events oder Meetings zur Verfügung stehe." Hoffentlich bleibt er der Show trotzdem noch lange erhalten...