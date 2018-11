Reddit this

Heute Abend ist Michael Patrick Kelly wieder bei "The Voice" zu sehen, wie er sich mit den anderen Juroren einen erbitterten Kampf um die Kandidaten leistet. Doch vorab überrascht er seine Fans nun mit absoluten MEGA- !

Yvonne Catterfeld: Erschütternde Nachrichten von Oliver Wnuk

Michael Patrick Kelly lässt die Bombe platzen

Via " " verkündet der Kelly-Star nun die neuen Daten zu seiner nächsten Tournee "iD Live". Er postet dazu ein Foto, auf dem aller Termine zu sehen sind. Dazu kommentiert der Kelly-Star: "iD LIVE-Tourdates 2019". Das so eine Nachricht von seinen treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich!

Die Fans von Michael sind auf dem Häuschen

Wie unter dem Post deutlich wird, können die Fans von Michael die Konzerte schon jetzt kaum abwarten. So kommentieren sie: "Omg ich komme nach Bonn ich liebe dich bist mein Lieblings Sänger" sowie "Karten bereits gekauft". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Den Auftakt seiner Tour gibt Michael am 28.11.18 in Augsburg. Wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Bilder.