Michael Patrick Kelly: Bedeutet DAS sein Aus bei "The Vocie"?

Oh je, armer Michael Patrick Kelly! Diese Vorwürfe gegen den "The Voice"-Star sind definitiv hart!

Momentan ist Michael Patrick Kelly dabei zu sehen, wie er mit seinen "The Voice"-Kollegen um die Gunst der Kandidaten kämpft. Doch während der Star noch zu " "-Zeiten einen riesen Fan-Base für sich gewinnen konnte, sieht die Realität bei "The Voice" leider ganz anders aus...

Michael Patrick Kelly ist beim Publikum nicht beliebt

Obwohl Michael Patrick Kelly zu "Kelly-Zeiten" ein echter Fan-Liebling war, muss sich der Star in seiner Rolle als "The Voice"-Juror immer wieder bösen Vorwürfen durchs Publikum stellen. So äußern die "The Voice"-Fans via "Social Media" regelmäßig ihren Unmut über den Sänger. Unter Anderem ist zu lesen: "Können wir den Kelly nicht wieder durch Samu ersetzen?" Absolut harte Worte. Doch damit nicht genug! Auch aus den eigenen Reihen wird kräftig gegen Michael Patrick Kelly ausgeteilt...

Fiese Klatsche von Mark Forster

Via " " startete nun in seiner Story eine Umfrage, in der er seine Fans dazu befragte, ob sie Sam Haber bei "The Voice" vermissen würden. Ein absoluter Tiefschlag für Michael Patrick Kelly! Ob sich der Sänger dadurch allerdings verunsichern lässt und die "The Voice"-Flinte ins Korn werfen wird, ist unwahrscheinlich. Schließlich ist der Star für seinen starken Willen bekannt!