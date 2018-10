Michael Patrick Kelly: Einsam und allein!

Reddit this

Michael Patrick Kelly ist einer der größten Megastars in Deutschland. Doch dafür hat er einen hohen Preis gezahlt...

Die hatte ihren großen Durchbruch in den 90er Jahren. Damals waren sie eine der erfolgreichsten Bands in ganz Deutschland. Die Familie war auf der ganzen Welt unterwegs. Doch was wie der große Traum eines jeden Musikers klingt, war vor allem für Michael Patrick Kelly nicht immer einfach...

Michael Patrick Kelly: Versöhnung! Bewegende Worte seiner Schwester

Michael Patrick Kelly war einsam

Durch das viele Reisen war es schwer für den jungen Paddy Freundschaften zu erhalten. "Man kann Freundschaften auf Dauer nicht halten, weil man sich nicht sehen kann. Das war immer ein bisschen traurig", erklärte er gerade bei "Prominent".

Doch nicht nur diese Einsamkeit machte ihm zu schaffen. Auch der Druck, als musikalischer Kopf der Band Hits zu liefern, wurde dem Teenie-Star irgendwann zu viel.

Michael Patrick Kelly: Der Druck wurde ihm zu groß

Gegenüber "Prominent" packt er aus: "Da kam auf einmal ein Erwartungsdruck, den ich vorher nicht kannte. Ich musste Hits liefern, musste dafür sorgen, dass die Shows top sind. Das hat gebraucht, damit umzugehen. Und irgendwann war Musik für mich nur noch ein Mittel zum Zweck.Man musste einen weiteren Hit liefern und noch ne Platte und noch ne Tour. Und dann habe ich irgendwann den Stecker gezogen."

Heute ist er Solo unterwegs und liebt es wieder auf der Bühne zu stehen. Und das spiegelt sich auch in seinem Erfolg wieder....