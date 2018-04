Michael Patrick Kelly: Emotionale Beichte!

Michael Patrick Kelly hat in seiner musikalischen Karriere so ziemlich alles erreicht, was man sich vorstellen kann. Mit der Kelly Family heimste er unzählige Preise ab, verkaufte Millionen von Platten und füllte ganze Stadien. Eine andere Karriere hätte er sich nie vorstellen können!

Paddy Kelly: Bewegendes Familien-Geständnis

Michael Patrick Kelly: Musik ist sein Leben!

Deswegen kommt auch diese Beichte wenig überraschend. "Ich mach in erster Linie Musik, weil es für mich ein Muss ist. Es ist nicht nur ein Bedürfnis, es ist eine Notwendigkeit. (…) Ich mach jetzt nicht aus „Marketinggründen“ oder aus „Radiogründen“ Musik oder aus was weiß ich für Gründen… „Ich hab ne Message“… sondern einfach weil’s in mir sprudelt", gesteht Paddy Kelly im Interview mit eventim.de.

Michael Patrick Kelly hat die Musik sein ganzes Leben lang begleitet. "Ich bin in Musik eingebettet worden, mit Musik groß geworden… das hat einfach mein ganzes Leben so geprägt, dass ich wahrscheinlich ohne Musik nicht gesund leben könnte", so der Musiker weiter.

Michael Patrick Kelly: Auch Solo erfolgreich

Michael Patrick Kelly lebt für die Musik - und das zahlt sich aus. Paddy war nämlich nicht nur mit der Kelly Family erfolgreich. Auch als Solo-Künstler läuft es für den Musiker rund. In diesem Jahr geht er mit seinem neuen Album auf große Tour. Sicher nicht seine Letzte...