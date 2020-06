Michael Patrick Kelly geht auf Disney-Tour

Oh ja, und wie!

Michael Patrick Kelly wird bei ausgewählten Terminen als Stargast bei der "Disney in Conzert"-Tour dabei sein. Dort werden die schönsten Szenen und Melodien der großen Disney-Klassiker auf die Konzertbühnen gebracht - ganz egal ob Pocahontas, König der Löwen oder Tarzan.

Schon zu Beginn seiner Karriere mit der Kelly Family galt Paddy als Prinz Charming - talentiert, gutaussehend und mit einer engelhaften Stimme. Damit brachte er schon damals tausende Mädchenherzen zum schlagen. Seit 2015 ist er als Solokünstler unterwegs. Schaffte es mit seinem Album "Human" gleich auf Platz 3 der Charts.

Für die "Disney in Concert"-Tour wird er eines der schönsten Disney-Lieder überhaupt zum Besten geben: "Can you feel the Love tonight" aus der König der Löwen. Hach, wie schön!

Ab dem 24. März geht es los.