Michael Patrick Kelly: Herzzerreißendes Statement zu Schwester Maite

Das bekam jetzt auch -Moderator (35, „Late Night Berlin“, ) zu spüren. Der machte sich in seiner Sendung über ein Video der Sängerin lustig. Maite freut sich darin wie ein Kind über ihr Foto auf einem riesigen Werbeplakat. Sie spielt im Kino-Film „Wuff“ eine Katzenliebhaberin. Sympathisch! Heufer-Umlauf macht sich über Maite und ihre kindliche Freude lustig, äfft sie nach. Wie gemein!

Michael Patrick Kelly spricht Klartext

Das kann Paddy nicht hinnehmen. Als er eine Woche später in der TV-Sendung zu Gast ist, schlägt er zurück: „Du hast einen Witz über meine Schwester gemacht, der war nicht okay!“, weist er ihn zurecht. „Du kannst dich jetzt öffentlich bei ihr entschuldigen.“ Klare Ansage. Und was macht der freche Moderator? Entschuldigt sich kleinlaut. Recht so!