Michael Patrick Kelly: Steigt er jetzt bei "The Voice" aus?

Michael Patrick Kelly startet aktuell wieder so richtig durch! Doch das könnte jetzt auch schlechte Nachrichten für seine Fans bedeuten...

Michael Patrick Kelly ist der neue Coach bei " ". Und er macht seine Sache richtig gut! Er schnappt den anderen Juroren zahlreiche Kandidaten vor der Nase weg und wird von den fans bejubelt wie kein anderer. Für ihn könnte es kaum besser laufen. Doch steigt er nach der Staffel trotzdem aus?

Michael Patrick Kelly: Herzzerreißendes Statement zu Schwester Maite

Michael Patrick Kelly: Ausstieg bei "The Voice"?

Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, hat Michael Patrick Kelly schon wieder einen neuen Job an der Angel. Er wird der Gastgeber bei "Sing meinen Song". 2017 war er schon einmal als Gast dabei - jetzt darf er die empfangen. "Ich liebe diese Show, in der es um Musiker und ihre Geschichten und die Stories hinter den Songs geht", schwärmt der -Star.

Doch nicht nur dieser neue Job wartet auf ihn. Im nächsten Jahr steht auch seine ID-Tour in den Startlöchern. Ganz schön viel zu tun.... Hat er da überhaupt noch Zeit für eine weitere Staffel von "The Voice"?

Michael Patrick Kelly hat Spaß bei "The Voice"

Fakt ist: hat großen Spaß in seiner Rolle als Coach bei "The Voice". Er kann sich definitiv vorstellen länger dabei zu sein. "Auf jeden Fall. Ich liebe meinen Job und ich würde mich sehr freuen, das so leidenschaftlich weiter zu machen können. Aber ich habe natürlich auch sonst viele Projekte, es kommen jetzt noch ein paar Konzerte, ich bringe eine Live-DVD heraus und werde nächstes Jahr neue Songs schreiben. Es bleibt viel zu tun", gesteht er im Interview mit "Prisma". Eine Absage ist das aber definitiv nicht...