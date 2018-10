Michael Patrick Kelly: Versöhnung! Bewegende Worte seiner Schwester

Während sechs Mitglieder der im vergangenen Jahr uíhr großes Comeback feierten, wurden zwei Geschwister schmerzlich vermisst: Michael Patrick Kelly und Schwester Maite. Doch die beiden konzentrieren sich lieber auf ihre Solo-Karrieren, als mit der Familie die Bühne zu rocken. Vor allem Angelo soll das ziemlich aufstoßen...

Angelo Kelly: Der Familienstreit eskaliert!

Kelly Family: Zoff zwischen den Geschwistern

Überhaupt: Nachdem sich die Kelly Family anfang der 2000er auflöste, war die Stimmung in der Familie nicht die beste. Zwischen vielen der Geschwister herrschte dicke Luft. Und auch heute scheint es so, als seinen nicht alle wieder auf Happy Family gestimmt. Doch zwei der Kellys kommen sich endlich näher!

Maite Kelly ist stolz auf Bruder Michael Patrick

Außgerechnet Maite macht ihrem Bruder Michael Patrick Kelly jetzt eine süße Liebeserklärung via . Die ist nämlich mächtig stolz, dass der 40-Jährige in der Jury von " " sitzt. "Mein Bruder Michael Patrick Kelly ist ab heute Coach bei "The Voice of Germany" und - wie ich ihm schon seit Wochen sage - I am very proud, ich bin mächtig stolz auf ihn! Da sollten sich die Coaches schon mal warm einpacken. Michael Patrick hat eine Trickkiste, aus der er ziehen kann und in der Genialitäten nie ausgehen... Go, Brother, go", schreibt sie fröhlich zu einem Selfie.

Die Schlagersängerin steht voll und ganz hinter ihrem erfolgreichen Bruder. Neid und Missgunst? Fehlanzeige. Die Beziehung der beiden wirkt auf jeden Fall harmonsich...