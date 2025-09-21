Michael Schanze: Die ergreifende Wahrheit über sein Verschwinden

Inzwischen wagt er auch schon wieder einen optimistischeren Blick in die Zukunft. Er arbeitet an dem Musical „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens, das im November in Berlin Premiere feiert und dann auf Tournee geht. Er schrieb die Musik dafür. „Ich bin gut beschäftigt, das lenkt ab. Ich darf ja auch nicht mehr nur in der Vergangenheit herumgrübeln, sondern muss nach vorn schauen. Sonst wirst du auch im Jetzt nicht glücklich.“ Wie schön, dass es für Michael Schanze endlich wieder einen Lichtstreif am Horizont gibt!