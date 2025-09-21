Michael Schanze: Die ergreifende Wahrheit über sein Verschwinden
Michael Schanze hat sich zurückgezogen. Aus einem ganz bestimmten Grund…
Michael Schanze lächelt in die Kamera und stützt sich auf dem Geländer ab.
© IMAGO / Future Image
Das Haus sieht verlassen aus. Pakete stapeln sich vor der Tür, der Mini-Cooper ist vor der Garage im Garten geparkt. Auf das Klingeln von „Das Neue” reagiert niemand. Wo ist Entertainer Michael Schanze (78)? Er scheint abgetaucht, doch die Zeitschrift enthüllt nun die ergreifende Wahrheit über sein Verschwinden!
Michael Schanze hat vor knapp einem Jahr seine Uschi verloren
„Macht euch keine Gedanken. Ich lebe, es geht mir gut. Ich war ein paar Tage nicht da, weil ich den letzten Wunsch meiner verstorbenen Lebensgefährtin Uschi erfüllt habe: Ihre Asche wurde dem Meer übergeben. Eine Seebestattung“, erzählt der Schauspieler, Moderator und Komponist.
Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass er seine geliebte Uschi tot im Wintergarten fand. Sie starb mit nur 70 Jahren an einer massiven Gehirnblutung. Ob der Schmerz über den tragischen Verlust ein wenig nachlässt? Er schüttelt den Kopf, aber: „Uschi hatte ein tolles Motto: weitermachen, Michi! Los geht’s.“
Aufgeben war und ist keine Option!
Inzwischen wagt er auch schon wieder einen optimistischeren Blick in die Zukunft. Er arbeitet an dem Musical „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens, das im November in Berlin Premiere feiert und dann auf Tournee geht. Er schrieb die Musik dafür. „Ich bin gut beschäftigt, das lenkt ab. Ich darf ja auch nicht mehr nur in der Vergangenheit herumgrübeln, sondern muss nach vorn schauen. Sonst wirst du auch im Jetzt nicht glücklich.“ Wie schön, dass es für Michael Schanze endlich wieder einen Lichtstreif am Horizont gibt!
Das Neue