Michael Schanze: Familientragödie! Bittere Tränen um die "1, 2 oder 3"-Legende!

Zum ersten Mal enthüllt jetzt sein jüngerer Bruder Christian, wie schwer es Michael in seinem Leben hatte. Denn als der neun Jahre alt war, erhängte sich ihr Vater Arthur († 46) an einem Baum in der Nähe des Starnberger Sees. "Mein Vater war mein Held gewesen. Er war Pianist, leitete das Streichorchester beim Bayerischen Rundfunk. Wenn er abends zu Hause am Flügel spielte, lag ich darunter und hab zugehört", so Michael Schanze. Seine Mutter musste von da an das Geld verdienen, Michael kam damals ins Internat.

