Michael Schumacher: 6 Millionen Euro! Damit hätte niemand gerechnet

Immer wieder werden Michael Schumachers Devotionalien versteigert - so auch jetzt. Doch wer einen Original-Schumi-Rennwagen ergattern will muss ordentlich blechen. Der britischen Zeitung "The Sun" zu Folge, kam der Ferrari, der die Rennfahr-Legende 1998 in vier Rennen zum Sieg führte, im Auktionshaus Sotheby's unter den Hammer. Zwar verpasste der Familienvater mit dem Wagen damals den WM-Titel, doch das tat dem Wert des Ferraris keinen Abbruch. Der Bolide ging in Monterey in Mexiko für eine stolze Summe von rund 6,2 Millionen Euro über den Tisch.

Damit belegt der Schumi-Ferrari von 1998 jedoch nur den vierten Platz der teuersten Formel 1-Rennwägen aller Zeiten. Vor ihm stehen noch ein Vintage-Model von Mercedes sowie zwei andere Schumi-Ferraris, die noch höher gehandelt wurden.

