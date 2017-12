Michael Schumacher: Beunruhigende Worte seiner Managerin

Es kommt nicht häufig vor, dass ein Mensch aus dem direkt Umfeld Michael Schumachers über die Formel-1-Legende spricht. Sowohl seine Familie als auch seine Managerin tun alles, um die Privatsphäre des vor vier Jahren verunglückten ehemaligen Spitzensportlers zu schützen. Doch nun brach Managerin Sabine Kehm ihr Schweigen - und was sie sagt, macht betroffen...

Michael Schumacher: Die Worte seiner Tochter Gina machen Mut

Bei der Eröffnung der "Hall of Fame“ des Automobilweltverbands Fia in Paris nahm sie stellvertretend für Michael Schumacher eine Auszeichnung entgegen. Ihre Dankesrede war nicht nur emotional - sondern ließ auch aufhorchen. Denn ein kleines Detail lässt nichts Gutes vermuten...

Schumis Managerin Sabine äußert sich vorsichtig

"Ich bin mir sicher, dass er gerne hier wäre. Er hatte immer den höchsten Respekt vor allen hier. Er würde sich sehr geehrt fühlen", so Sabine Kehm. Was auffällt: Sie spricht von Michael Schumacher in der Vergangenheitsform. Ohne etwas Konkretes zu seinem Gesundheitszustand zu verraten.

Schumis ehemaliger Formel-1-Wegbegleiter Jean Todt machte dann aber noch mal Mut: "Michael Schumacher kämpft weiter", sagte er. Und dass er nicht aufgibt, das wünschen sich wohl auch die Fans am meisten...