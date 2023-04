Michael Schumacher: Alles anders! Das ist die traurige Realität

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost ist davon überzeugt, dass Mick Schumacher mit seinem Vater an der Seite auch heute noch für die Formel 1 fahren würde. "Wäre sein Vater an seiner Seite gewesen, dann wäre Mick hundertprozentig noch in der Formel 1", so der Österreicher gegenüber "Sport1". "Allein wegen Michaels Persönlichkeit wäre das alles anders gelaufen. Er hat einen Platz in der Formel 1 verdient." Ob das wirklich so wäre? Das steht in den Sternen.

Doch auch wenn die Karriere von Mick bisher nicht so lief, wie er sie sich vielleicht erhofft hat. Franz Trost hat immer noch Hoffnung für seine Zukunft. "Zum Glück ist er jetzt dritter Fahrer bei Mercedes. Er muss einfach hart weiterarbeiten und hoffen, dass sich eine Chance ergibt – und die dann nutzen. Ich bin überzeugt, er wird das auch tun."

