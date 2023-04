Michael Schumacher: Angebliches Interview sorgt für Aufruhr!

Die Zeitschrift "Die Aktuelle" titelte auf ihrem Cover "Das erste Interview!" und "Welt-Sensation!". Doch wer auf ein echtes Interview mit Schumi hoffte, wurde enttäuscht. Das angebliche Gespräch hat eine künstliche Intelligenz geschrieben. So richtig aufgeklärt wird dies aber nicht. In dem Heft heißt es u.a. "Hier ist es – das unglaubliche Interview!" und "Die erlösenden Antworten auf die brennendsten Fragen, die sich die ganze Welt schon so lange stellt". Offenbar wurde der Text von einer Website übernommen worden, auf der "Interviews" mit Promis, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz entstanden sind, veröffentlicht werden. "Übermedien" kritisiert die Aktion als "bemerkenswerte Frechheit". Und auch Familie Schumacher wird über diesen Artikel sicherlich nicht erfreut sein...

