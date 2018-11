Michael Schumacher: Aufatmen! Tolle Neuigkeiten von seiner Tochter

Sie kann aufatmen: Michael Schumachers Tochter Gina (21) überraschte ihre Fans mit einer großartigen Verkündung. Nachdem die Westernreiterin kürzlich ihre Teilnahme an den Weltreiterspielen in Tyron (USA) absagen musste, gab es endlich wieder gute Neuigkeiten, die die ganze Familie freuen und für sicher ein Lichtblick sind.

Wie geht es Michael Schumacher?

Ihr geliebtes Pferd „Gotta Nifty Gun“ (l.) war erkrankt, und obwohl das Turnier für Gina so wichtig war („Mein Traum seit langer Zeit“), sagte sie ihrem „besten Freund“ zuliebe ab: „Er ist für mich Millionen Mal mehr wert als jede Medaille.“ Eine lange Flugreise wollte sie ihm nicht zumuten.

Endlich auf dem Wege der Besserung

Eine Woche war das Tier in der Klinik! Doch zum Glück hatte das Bangen ein Ende, ihr Pferd kehrte „nach einer kleinen Pause“ zurück, wie Gina glücklich mitteilte. Auch einen neuen Wettkampf kündigte sie an: die Europameisterschaft der „Young Riders“ mit neuem Pferd. Eine Ehre für die Sportlerin, besonders in ihrem letzten Jahr in der Klasse junger Reiter.

Vor glänzenden Karriere-Aussichten steht auch Bruder Mick (19), der bald in der Königsklasse seines Vaters fahren könnte. Schumi muss sehr stolz auf seine begabten Kinder sein!