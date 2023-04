Michael Schumacher: Bedrückende Wahrheit! Ein Freund bricht sein Schweigen

Er ist einer der wenigen, die Zugang haben zu Michael Schumacher. Und als solcher hat der Ex-Rennfahrer Eddie Jordan versprochen, Stillschweigen zu bewahren über all das, was er bei seinen Besuchen im Hause Schumacher am Genfer See erfährt. Doch noch erschüttert von seinem jüngsten Aufenthalt bei dem legendären Formel Eins-Idol brach Eddie Jordan sein Schweigen. Niedergeschlagen umriss er Michael Schumachers Verfassung in einem einzigen knappen Satz, der die ganze Tragödie ausdrückt. Jordan sagte: "Michael ist da, aber er ist nicht da."

Noch nie hat jemand, der ihm nahesteht, die bedrückende Wahrheit so offen ausgesprochen!