Michael Schumacher: Berührende Fotos aufgetaucht!

Sie schauen sich tief in die Augen und schenken sich gegenseitig ein verliebtes Lächeln. Dann beugt sich Michael Schumacher vor und gibt seiner Ehefrau Corinna einen zarten und doch innigen Kuss..

Genau acht Jahre ist es jetzt her, seit der ehemalige Formel-1-Rennfahrer in Paris mit dem Orden der französischen Ehrenlegion für seine zivilen Dienst ausgezeichnet wurde. Erst jetzt sehen wir die berührenden Fotos, die auf Michael Schumachers offizieller Instagram-Seite aufgetaucht sind. Es sind Bilder aus einer Zeit voller Liebe, Stolz und Glück. Wie gerne würden bestimmt beide noch einmal so einen Moment des gemeinsamen Glücks erleben. Doch seit seinem Ski-Unfall 2013 ist nichts mehr, wie es einmal war. Was bleibt, sind schöne Erinnerungen...

Schumis Fans sind ergriffen

Auch bei den Anhängern der Formel-1-Ikone lösen diese Aufnahmen große Emotionen aus - und es schwingt eine Portion Wehmut mit. "Du bist immer in meinem Herzen", heißt es in den Kommentaren. "Komm bald zurück, wir vermissen dich alle." Oder auch: "Ich hoffe, eines Tages die Meldung zu lesen: Michael ist komplett genesen."

Michael Schumacher: Darum darf ihn niemand sehen

Wie es Michael Schumacher wirklich geht, weiß hingegen nur sein engstes Umfeld. Um seine Privatsphäre zu schützen, gibt seine Familie keine Details zu seinem Gesundheitszustand preis. Bei vielen Fans eine umstrittene Entscheidung.