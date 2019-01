Reddit this

Was Managerin Sabine Kehm jetzt andeutet, lässt die Fans von Michael Schumacher aufhorchen!

Was für eine Sensation! Keine Frage: So intime Einblicke ins Familienleben von Rennsportler (50) hat es seit seinem Ski-Unfall 2013 noch nie gegeben. Doch was zunächst gut klingt, hat einen bitteren Beigeschmack…

Seine Managerin, Sabine Kehm (54), gab ein emotionales Interview bei Beyond the Grid, dem Podcast der Formel 1. Dort erzählt sie auch, wie er sich vom Stress des Rennsports erholte: „Michael hatte dafür seine Familie. Corinna und er waren so ein perfektes Paar.“ Wie bewegend!

Schumis Managerin macht Hoffnung

Doch warum benutzt sie die Vergangenheitsform? Sie „waren“ ein perfektes Paar. Schnell ergänzte sie: „Sind sie noch! Wenn er nach Hause kam und die Kinder da waren, war die Formel 1 weit weg. Das Privatleben mit seiner Familie hat er gebraucht, um Energie zu tanken.“ Ein zweischneidiges Schwert! Denn die intimen Einblicke begeistern die Fans zwar, doch die seltsamen Formulierungen lassen nun nachdenklich werden…