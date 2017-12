Michael Schumacher: Neue Hoffnung zu Weihnachten!

Sein tragischer Skiunfall jährt sich in wenigen Tagen zum vierten Mal. Kein Wunder, dass seine Fans in dieser Zeit ganz besonders intensiv an die Formel-1-Legende denken. Seither hat sich Schumi nie wieder öffentlich gezeigt, über seinen Gesundheitszustand herrscht Unklarheit. Kein gutes Zeichen, finden viele.

Michael Schumacher: Das große Weihnachts-Wunder - endlich zurück im Leben!

Doch nun, kurz vor Weihnachten, bricht ausgerechnet Tochter Gina Maria Schumacher ihr Schweigen und holt ihren Vater mit rührenden Worten in die Öffentlichkeit zurück. Und was sie sagt, überrascht viele! Denn offenbar ist die Situation nicht so verzweifelt, wie viele bisher dachten. Ihr überraschendes Statement macht wirklich Hoffnung!

